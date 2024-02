Options du sujet Imprimer le sujet

Ustost Camping-car qui perd sa voiture





Camping-car qui perd son véhicule sur une remorque dolly.

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:00

Fabiolo

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1959 Karma: 1149 Il a quant même un sacré bol, la voiture arrive à éviter les lampadaires et les panneaux toute seule et s'arrête sans dégât.

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:17