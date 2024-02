Combat de boxe sur glace

Options du sujet Imprimer le sujet

Inscrit: 18/04/2019

La confrontation a duré plus d'une minute.







https://twitter.com/Sportsnet/status/1761486657092464781 Le match de NHL entre les Philadelphie Flyers et les New York Rangers a été marqué par une énorme bagarre entre deux joueurs.La confrontation a duré plus d'une minute.

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13457 Karma: 6376 Jeu de mains, jeu de vilains !

