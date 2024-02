Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un incroyable panier sur demi-terrain 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1888 Karma: 2429 Sarah Guveiyian (7A), élève de septième année, a stupéfié la foule avec un incroyable tir profond sur demi-terrain pendant la prolongation des quarts de finale, face à une équipe de huitième année avec un match nul (37-37).





Contribution le : Aujourd'hui 11:31:23