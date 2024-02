Une bonne vidéo de prévention routière

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1778 Karma: 477

Voitures plus lourdes mais avec des pneus plus larges ...



L'exemple de 130 à 140 est facile seulement 8% de gain.

Alors que rouler à 50 au lieu de 30 c'est 67% de gain !!



Et en plus la différence de carrés entre 130 et 140 (2700) et plus élévé que celle entre 30 et 50 (1600).

Donc que les urbains n'aillent pas embêter les ruraux, vous pouvez déjà vous amuser localement.



Trève de plaisanterie.

Pour rendre encore les chiffres plus parlant sur " ce qu'on y gagne ", en ajoutant la surconsommation du carburant entre 130 et 140 par rapport au taux horaire du conducteur vous verrez que ce n'est pas rentable d'aller plus vite !



15 minutes de gagner sur un Paris-Lyon,

466 km en surconsommant 1,5l/100 on est au mieux à 28 EUR net de l'heure ... 3 fois le SMIC ...



Donc si vous ne gagnez pas quasi 4000 EUR net par mois rouler à 140 au lieu de 130 vous coûte de l'argent.

Au-delà, vous commencerez à gagner des centimes pour une belle prise de risque : sécurité et radars.



Bref, et en plus vous êtes en vacances donc vous n'êtes pas payés pour le temps " gagné ".



Keep calm and drive safety

Contribution le : Aujourd'hui 15:31:24