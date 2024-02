Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Double backflip avec brouette 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1949 Karma: 7599





Parce qu’avec une brouette, ça a quand même plus de gueule !

Contribution le : Aujourd'hui 15:38:26

TiTaNidE Re: Double backflip avec brouette 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/02/2007 21:05 Post(s): 842 Karma: 723 Classe.



La digne évolution de la street :





Brouette Parkour

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:04