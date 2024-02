Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Parachutistes militaires atterrissent sur la quatre voies à Bastia 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1894 Karma: 2438 Vendredi dernier, à Bastia, un exercice militaire de saut en parachute a été perturbé par le vent. Des automobilistes ont capturé l'atterrissage insolite de soldats sur cet axe limité à 110 kilomètres par heure.





INSOLITE. Vidéo virale de parachutistes militaires atterrissant sur la quatre voies au sud de Bastia

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:58