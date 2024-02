Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Mettre une vidéo dans ses favoris 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13474 Karma: 6384 Bonjour les gens !



Je voudrais mettre une vidéo passée en article dans mes favoris, mais je ne trouve pas comment faire.

Si ça se trouve, c'est tout con, mais je ne trouve pas.



Où dois-je cliquer ?



D'avance, merci.

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:24