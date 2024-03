Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Serie animée game one Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



kermit Serie animée game one 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/05/2005 16:11 Post(s): 218 Karma: 502



Je recherche une série animée qui était diffusée sur Game One à l'époque(2000-2004).

La série se passait (au moins en bonne partie) dans l'espace. Le vaisseau est immense et rouge (pas certain de la couleur). A un moment donné un petit groupe de héro doivent quitter les autres pour une mission et se barrent à la vitesse de la lumière (en tout cas, très vite) ils font leur mission et à leur retour, tout le reste de l'équipe est soit hyper vieux, soit mort à cause de la dilatation du temps de la relativité générale. Aure chose : y a pas mal de meuf en perso principaux (si mes souvenirs sont bons..)



Je ne suis pas tout à fait certain de ça mais, il me semble qu'en plus ce passage est critique car cela "tue" une bonne partie du cast des héros ne laissant plus que 3-5 persos principaux en vie. Il me semble que c'est une série en plusieurs saisons et dans laquelle il y a des méchas (type evangelion) mais ... franchement je ne suis pas sûr de mon coup là.



J'ai checké les sites type :



Si vous avez des infos ou des indices je suis preneur ! Merci les gars



P.-S : je me dis que peut-être ce n'était pas une série mais un OAV, raison pour laquelle je ne le retrouve pas dans la liste des séries... Hello,Je recherche une série animée qui était diffusée sur Game One à l'époque(2000-2004).La série se passait (au moins en bonne partie) dans l'espace. Le vaisseau est immense et rouge (pas certain de la couleur). A un moment donné un petit groupe de héro doivent quitter les autres pour une mission et se barrent à la vitesse de la lumière (en tout cas, très vite) ils font leur mission et à leur retour, tout le reste de l'équipe est soit hyper vieux, soit mort à cause de la dilatation du temps de la relativité générale. Aure chose : y a pas mal de meuf en perso principaux (si mes souvenirs sont bons..)Je ne suis pas tout à fait certain de ça mais, il me semble qu'en plus ce passage est critique car cela "tue" une bonne partie du cast des héros ne laissant plus que 3-5 persos principaux en vie. Il me semble que c'est une série en plusieurs saisons et dans laquelle il y a des méchas (type evangelion) mais ... franchement je ne suis pas sûr de mon coup là.J'ai checké les sites type : https://www.wikiwand.com/fr/Game_One#S%C3%A9ries_anciennement_diffus%C3%A9es mais je ne retrouve pas la série. Pourtant je suis sûr de mon coup, c'était une série sur Game One.Si vous avez des infos ou des indices je suis preneur ! Merci les garsP.-S : je me dis que peut-être ce n'était pas une série mais un OAV, raison pour laquelle je ne le retrouve pas dans la liste des séries...

Contribution le : Aujourd'hui 18:29:31

Samedi Re: Serie animée game one 0 #2

Je suis accro Inscrit: 12/11/2007 14:16 Post(s): 1512 Karma: 730 Red Dwarf? C'était avec un vaisseau rouge.



Edit : Ah non, j'ai mal lu. Tu parles de série animée. My bad.

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:45



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo