Disqualifié alors qu’il avait gagné…

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2755 Karma: 2422

Un nageur qui bat un record est disqualifié alors qu’il a celebré un peu trop tôt sa victoire et commis une faute irréparable..





Swimmer gets disqualified for celebrating (Uncut)

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:00