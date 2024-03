Index des forums Koreus.com La chambre des Liens [Vidéo] Un Koréusien lance sa chaine de courses de petites voitures Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

delseb [Vidéo] Un Koréusien lance sa chaine de courses de petites voitures

Je suis accro Inscrit: 15/06/2007 10:46 Post(s): 634 Karma: 1233 français maintenant



Koreusien depuis 16 ans, je me suis lancé il y a 2 ans dans l'aventure Youtube, TikTok et Instagram.

Après l'échec de ma chaine en anglais, pas assez qualitative, j'ai relancé une chaine en français début 2024 qui commence à percer gentiment, en prenant en compte les conseils qui m'avaient été donnés ici même :

------> Plus de story telling

------> Plus d'humour (je n'étais pas assez à l'aise en anglais pour en faire comme je le voulais à la base de mon projet)



Titres possibles :

- un koréusien lance sa chaine de course internationale de petites voitures

- Des courses de petites voitures spectaculaires et drôles... en français !



Descriptions possibles :

Delseb, Koréusien depuis 2007, a quitté son poste d'informaticien en 2022 pour lancer sa chaine de courses de petites voitures : Le circuit, 20 mètres de long pour 7 mètres de haut, a été pensé pour le spectacle : passage de rivière, sauts, feu et carambolages multiples rendent les courses haletantes... et drôles



ou



Un Koréusien a tout quitté pour lancer son championnat international de petites voitures, le résultat est pour le moins... surprenant



ou



Un Koréusien lance son championnat international de petites voitures, le résultat est pour le moins... surprenant



Option description :

9 caméras, une vingtaine de projecteurs et un montage rythmé et dynamique incluant sons de foule, de moteurs et commentaires exaltés autant que décalés, nous transportent au cœur des courses.



Il répondra avec plaisir à vos commentaires, même s'il est également méga-stressé de vos retours !



----------------------------------------------------------------



Pour la vidéo, 2 choix à mon sens : La finale du 1er championnat (4mn23) :





FINALE du 1er championnat !!!



Mais ça peut être aussi le "best of" du championnat 1 (4mn15) :



https://www.youtube.com/embed/dT3Wbfj5Nro



Sur la chaine vous trouverez aussi des vidéos qui expliquent le projet, les voitures et le circuit, utiles pour avoir une vue d'ensemble.



----------------------------------------------------------------



Le point après 6 courses :

- TikTok (Chikito Racing) : 1 millions de vues (j'ai payé pour que ma vidéo soit proposée par TikTok, donnée peu intéressante du coup), 7 700 abonnés, 33 000 likes (Pour ces 2 dernières données je n'ai rien payé, c'est venu des viewers)

- Youtube (Chikito Racing) : 505 abonnés, peu de vues, les vidéos sont proposées au format paysage sur cette seule plate-forme, format pourtant le mieux adapté à mon sens,

- Intagram (ChikitoRacingfr): 78 followers, je ne continue cette plate-forme que parce que c'est le même format que TikTok et que ça ne me demande pas de travail supplémentaire.



J'ai été surpris des retours TikTok principalement, j'ai eu quasi 100% de commentaires positifs alors que je m'attendais à beaucoup de raillerie.



PS : je fais tout tout seul, de la construction de circuit au montage, et j'étais débutant dans tous les secteurs, ce qui peut expliquer le coté amateur du rendu final, toutes mes excuses !

PS 2 : Pour les décors, ça va venir, dès la prochaine course il y aura notamment un effet spéciale digne de Starwars (ou un effet de neige basique )



J'en profite pour remercier ceux qui ont pris la peine de me répondre et de m'aider lors de ma précédente proposition de vidéo :

- Nobrain

- SnikePlassken

- Kokoon

- Cyril-Fiesta



