Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Shawn Mendes met un gros vent à Pharrell Williams 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1913 Karma: 2462







https://twitter.com/PopCrave/status/1763579888127168645 C’est à l’occasion de la Fashion Week à Paris que Pharrell Williams a reçu un énorme vent de la part de Shawn Mendes. Sous le choc, il est d’ailleurs resté totalement figé…

Contribution le : Aujourd'hui 07:39:46