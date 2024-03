Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Deux conducteurs frôlent la mort après un éboulement à Pérou 1 #1

Je suis accro







https://twitter.com/orbital_news/status/1764271710897897666 Samedi 2 mars, plusieurs rochers ont dévalé une montagne avant de s’écraser sur deux camions qui circulaient sur une route péruvienne à Huarochiri, à plus d’une centaine de kilomètres à l’ouest de Lima. Par chance, cet éboulement n’a fait aucun mort. Les seuls dégâts à déplorer sont le cargo du premier véhicule ainsi que le pare-brise et la cabine avant du second.

Contribution le : Aujourd'hui 07:50:12

papives

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 6440 Karma: 3691 Lors d’un voyage au Pérou j’ai été bloqué par des rochers sur la route d’Arequipa mais ce n’était pas un éboulement, seulement des paysans qui bloquaient la route avec d’énormes rochers pour manifester contre leur expropriation au profit d’une mine de cuivre Ameriquaine.

Contribution le : Aujourd'hui 08:06:46