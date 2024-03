Logiciel de retouche images

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13499 Karma: 6390

Bonjour les jeunes !



Pour gérer mes images, j'ai pas mal utilisé le logiciel ACDSee pendant des années, version gratuite.

Mais suite à un changement d'ordi, je n'ai pas pu récupérer la version que j'avais sur mon ancien PC, et j'ai dû télécharger une version plus récente sur le nouveau.

Le problème est que c'est une version payante et la période d'essai et terminée.



Pourriez-vous me conseiller un autre logiciel, équivalent, si possible gratuit, sinon pas cher ?



D'avance, merci.

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:45