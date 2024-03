Options du sujet Imprimer le sujet

DrDude Placement de produits dans Star Wars 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3537 Karma: 1898

Plus d'infos sur wiki :



VO :







Les versions espagnoles ici :



-----



Ca a donné des idées bien sûr...





































Et ma préférée :



En 2003, la chaine de tv chilienne Canal 13 a diffusé la trilogie originale de Star Wars en intégrant les coupures pub pour de la bière Cerveza Cristal façon placement de produit. Le résultat est, comment dire, regardez...Plus d'infos sur wiki : La fuerza está con Cerveza Cristal VO :Les versions espagnoles ici : https://www.vidaextra.com/cine/en-el-canal-13-de-chile-los-personajes-de-star-wars-simulaban-que-agarraban-cervezas-cuando-las-peliculas-se-iban-a-publicidad -----Ca a donné des idées bien sûr...Et ma préférée :

Contribution le : Aujourd'hui 14:06:06