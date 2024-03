Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Un singe sait qu’il n’a qu’une seule chance de survivre 1 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1995 Karma: 7703





Et il la saisit !

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:02

Stock_a_sticks Re: Un singe sait qu’il n’a qu’une seule chance de survivre 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 01/09/2023 19:42 Post(s): 23 La vidéo est accélérée, le plouf du singe qui tombe à l'eau n'est pas du tout réaliste, l'eau où se trouvent les crocodiles bouge très bizarrement, les crocodiles disparaissent dans le mur au fur et à mesure que la caméra remonte... etc.

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:38