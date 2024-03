Index des forums Koreus.com Le Bar Juste désolé pour ça... Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Vassili44 Juste désolé pour ça... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1697 Karma: 2315



Je voulais juste m'excuser pour les messages écrasants que j'impose à qui veut bien m'entendre ou subir mes pavés et le racontage de life qui va avec. Ce n'est pas tant que je suis contre parler un peu de soi... mais j'ai conscience que ce n'est pas toujours approprié.



Je ne vais pas vous la jouer concerto pour violons, mais disons que la période que je traverse explique en grande partie ce trait qui, toujours présent chez moi (vous l'avez bien remarqué...) s'est amplifié depuis que je suis revenu ici.



J'essayerai de faire plus attention les prochaines fois.



Bonne journée. Bonjour,Je voulais juste m'excuser pour les messages écrasants que j'impose à qui veut bien m'entendre ou subir mes pavés et le racontage de life qui va avec. Ce n'est pas tant que je suis contre parler un peu de soi... mais j'ai conscience que ce n'est pas toujours approprié.Je ne vais pas vous la jouer concerto pour violons, mais disons que la période que je traverse explique en grande partie ce trait qui, toujours présent chez moi (vous l'avez bien remarqué...) s'est amplifié depuis que je suis revenu ici.J'essayerai de faire plus attention les prochaines fois.Bonne journée.

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:48



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo