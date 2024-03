Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Quand les JO s'invite dans ta pause café et te l'echange contre une course à pied 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7373 Karma: 4752

Run for Coffee by SCC

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:01

Staffie Re: Quand les JO s'invite dans ta pause café et te l'echange contre une course à pied 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2239 Karma: 2194

@Moustache a écrit:

Y aura l'effet découverte qq jours et puis après... nan la flemme



Avant que la flemme ne survienne, les accidents du travail pour obtenir un café en escarpin auront conduit au retrait de l'engin. Citation :Avant que la flemme ne survienne, les accidents du travail pour obtenir un café en escarpin auront conduit au retrait de l'engin.

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:44