Sebmagic Vous souvenez-vous de votre personnalité il y a 15 ans ? 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5767 Karma: 2049

@zophrene a écrit:

il reviendra ! ils reviennent toujours ! HHAAAaaaaaaaa! (rire demoniaque)



Tu avais bien raison.



Désolé mais ce soir je suis retombé dans l'une de mes classiques "nostalgies d'après minuit", que je n'essaie jamais d'éviter particulièrement mais qui surgissent de temps à autres.



Ce soir je me suis fait la réflexion suivante : c'est fou quand même, si on demande à quelqu'un de lambda de décrire comment il pensait ou communiquait il y a 15 ans, il y a peu de chances qu'il puisse s'en souvenir de manière objective, ni même avoir des souvenirs précis de choses qu'il ou elle aurait pu prononcer.



Et puis je me suis dit que nous avons à notre disposition un outil très précieux : Koreus.com.



Pour les vieux de la vieille, Koreus permet de voyager dans le passé de manière parfois géniale. Il m'arrive de remonter les messages jusqu'à il y a quelques années pour me souvenir de discussions ici, de délires qui restent gravés sur internet grâce à l'extraordinaire pérennité de ce forum (longévité assez rare pour accéder à ce statut de "précieux").



Ce soir je suis donc remonté 15 ans en arrière et je suis retombé sur ce topic :



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic33273.html



Nous avons affaire au Sebmagic de 20 ans, naïf et un peu émotif sur les bords, ce qui n'a pas tant changé, sauf que maintenant je n'ai visiblement plus du tout cette soif de découvrir la vie et tous les secrets que le monde renferme. Au fur et à mesure de mes rencontres, qu'elles soient amoureuses ou non, j'ai la sensation d'affiner avec les années ma perception des relations humaines et même de la vie elle-même. Et ce n'est pas une chose positive. Du pessimisme est né de tout ça, comme une sorte de fatalité étrange.



Aujourd'hui, je suis de plus en plus sûr de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Il y a 15 ans je n'avais aucune idée de ce que je voulais, et j'aime bien relire ce topic avec une espèce de sourire. J'ai à la fois envie de me foutre de ma propre gueule, mais aussi de retrouver un peu de ce que j'étais alors.



Je n'ai jamais lu l'encyclopédie évidemment, ni dessiné, ni médité, ni lâché cet internet chronophage, et je crois que je m'en suis reconnaissant car Internet fournit des souvenirs parfois aussi puissants que la vie "réelle".



Une seule pointe de tristesse vient m'envahir pourtant, c'est lorsque je vois ceci :





@quadeur59 : Dernière connexion le 8/3/2015, 23:03.

@poucnic : Avant-dernier message le 31/7/2015, 20:25:51.

@Txiii : Dernier message le 29/4/2015, 10:55:30.

@Luneale : Dernier message le 27/1/2020, 11:13:49.

@Neo--Polak : Dernier message le 17/4/2013, 0:36:19.

@Kryss : Dernière connexion le 10/8/2020, 20:09.

@kabylus : Avant-dernier message le 13/6/2012, 14:02:37.

@GrosBill : Quatre messages postés en plus de 3 ans.

@zophrene : Dernière connexion le 15/11/2013, 20:59.

@Undead : Dernier message le 4/12/2014, 0:03:28.





Mon petit cœur de nostalgique déteste voir ça. Même si je n'avais pas de lien particulièrement fort avec un seul de ces membres, c'est un peu comme se demander ce qu'est devenu le meilleur ami qu'on avait en CM2.



Bon, j'arrête là, c'était le moment "nostalgie d'après minuit" de Sebmagic.



Je voulais juste vous poser une question (deux) (pour celles et ceux qui sont capables de répondre) : vous souvenez-vous de ce que vous étiez il y a 15 ans ? Comment avez-vous évolué ?



