Bowane Un Boeing 777 perd une roue au décollage, elle tombe sur un parking 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1927 Karma: 2488







On peut voir le dégât sur les voitures:





https://twitter.com/BNONews/status/1765855107185275265 Le jeudi 07 mars, après le décollage à San Francisco d’un avion Boeing 777, une roue s’est décrochée du train d’atterrissage, finissant sa course dans un parking de l’aéroport et endommageant plusieurs voitures.On peut voir le dégât sur les voitures:

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:38