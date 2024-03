♟️ Magnus Carlsen résout des positions d'échecs SANS voir les pièces

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5770 Karma: 2051

Oui les joueurs d'échecs sont assez impressionnants en terme de mémoire et de spatialisation. C'est surtout parce que ce n'est pas uniquement une question de mémoire mais d'enjeux et de logique, je crois. J'avais un camarade au lycée qui jouait contre nous les yeux bandés, on communiquait avec des indications du type "ma tour va en E7", etc. Bien sûr, il nous éclatait.



Ceci dit, dès que le sujet nous passionne, la mémoire est plus efficace. J'ai beau ne pas apprécier le foot et ce qu'il y a autour, ça m'impressionne toujours lorsque quelqu'un parvient à dire sans réfléchir le score d'un quart de finale de coupe du monde 1978 en indiquant le nom des buteurs.

