Koreu-Zic-Loto (Volume VI)

Les règles



1) On a le droit de parier qu’une fois par semaine. Le choix doit être fait parmi les vidéos proposées dans la Chambre des Liens (exceptionnellement aussi dans la partie "Audio et Visuel") durant la semaine précédent la sortie du Koreusity. Cependant, Koreus se réserve le droit de piocher dans les semaines précédentes. Il est donc possible de remporter un Koreu-Zic-Loto en décalé.



2) On indique l’url du topic d’où sera extraite la musique. Si possible en utilisant le bouton lien (soyons propres).



3) Interdiction d'éditer vos posts. Votre choix est définitif, sauf si la vidéo est déjà proposée, déjà en article ou hors-délai.



4) On attend sagement la sortie du Koreusity



5) Le premier qui a donné la bonne réponse gagne 20 points (1 ça faisait un peu radin et je trouve que c'est plus valorisant (comme au tennis tiens)).



6) Les participants de la semaine (les perdants) seront récompensés de 5 points



7) Les compteurs sont remis à zéro au 01/01 et 01/07 (deux fois par an) et une belle étoile est attribuée au vainqueur de la saison.



Interdiction de proposer une de ses propres vidéos postée dans la CDL. Cette interdiction est levée 24h plus tard, la date de publication faisant foi.

8.1 / Aucune restriction si vous n'êtes pas l'auteur du post de la CDL.

8.2 / Si un joueur enfreint cette règle, le premier venu peut s'emparer de cette proposition et aura gain de cause auprès du tribunal Koréusien.



9) Cas de la poumite aiguë : si la vidéo que vous proposez passe en article après coup, vous ne pouvez pas reproposer de vidéo. En revanche, vous obtenez les 5 points de participation.



Et on recommence pour la semaine suivante.



Derniers détails :



Le gagnant :

- copie le classement,

- ajoute son score,

- tri l'ensemble si nécessaire,

- publie le tout dans son post en l’éditant.



Koreus n'utilise jamais de musique provenant des articles. Donc, zappez ces derniers, vous n’aurez aucune chance.



Bienvenue à la 22eme saison du Koreu-Zic-Loto







N°539



@Le_Relou : 25 points

@krakot3 : 25 points

@LeMiniMilgram : 20 points

@Turbigo : 5 points



Palmarès



@Skwatek

@petrou

@Le_Relou

@PurLio

@Geo-graphic

@Anthooo

@Poum45 : Pour toujours...

@DonMascarpone : Forever





Historique des gagnants par saison



