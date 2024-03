Réponse immédiate en GIF

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7392 Karma: 4753



Règles:

On poste un GIF animé si possible avec plusieurs éléments, et le but et d'enchainer avec un GIF animé comportant un élément de réponse , une suite à la situation de façon à ce que la fin du mois/puis de l'année on puisse en faire une vidéo sympa





Il y a des tutos pour



PS : si vous avez des outils de tutos pour faire des GIF , vous pouvez poster vos liens dans les commentaires et je mettrai à jour ce post avec vos liens





Voilà j’espère que ce jeu va vous plaire.



Contribution le : Aujourd'hui 12:14:24