Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 La bonne excuse pour ne pas travailler 3 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19222 Karma: 24366

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:38

lsdYoYo Re: La bonne excuse pour ne pas travailler 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1841 Karma: 1457 A noter que la pelleteuse est de la bonne marque !



Et y'a même une flèche pour indiquer où se trouve les chats. Excellent !

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:26