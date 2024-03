Construire le plus grand bâtiment imprimé en 3D d’Europe en 140 heures

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1932 Karma: 2502

Grâce à une immense imprimante BOD2, conçue par COBOD International, le Wave House, un centre de données de 600 mètres carrés est sorti de terre. Construit en un temps record, 140 heures, à Heidlberg (Allemagne), le bâtiment est aujourd’hui le plus grand édifice de ce type en Europe.





Timelapse: the largest 3d-printed building in Europe goes up in days

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:14