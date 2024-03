Je viens d'arriver Inscrit: 18/01/2010 00:17 Post(s): 58



https://www.crazygames.fr/jeu/pawnbarian



Alors j'avoue que j'ai d'abord découvert la version Android sous Google Play (plus élaborée que la version crazygames) mais version démo qui ne donne accès qu'au premier niveau malheureusement.



Le but du jeu est de controler un chevalier à l'aide des mouvements de pièces de jeu d'échec pour infliger des dégats à des monstres sans en subir soi même. J'adore le principe.



Contribution le : 12/03 00:07:08