NEOM de la science fiction à la réalité ?

Je vous laisse découvrir cette vidéo qui explique NEOM et ces projets :





NEOM et THE LINE Avancent ! Mise à Jour 2024



Reportage France culture (10/2023) :





"The Line", la ville futuriste et controversée imaginée par l"Arabie saoudite



Pour info le projet "The line" est déjà commencé :





NEOM, THE LINE : le chantier a t-il avancé en 2024 ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:03