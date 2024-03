Lindsey Stirling sort un clip heroic fantasy pour Eye of the Untold Her

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 8





La violoniste américaine Lindsey Stirling sort un clip hallucinant avec des images qui mélange tout son univers heroic fantasy. Cela s'appelle Eye of The Untold her, et l'on suit un peu toute sa carrière depuis ses débuts de musicienne classique, puis sa participation à America's Got Talent, et enfin son succès planétaire et en France aussi où elle a de nombreux fans ! Une vidéo qui donne la chair de poule et annonce le nouvel album Duality.





Contribution le : 12/03 18:57:25