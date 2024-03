Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Les enfants chinois font la guerre en réalité augmentée 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1937 Karma: 2512







https://twitter.com/Aliyah01150546/status/1766833509383995537 Faire la guerre en réalité augmentée, les enfants chinois attachent des smartphones à des machines-jouets et s’affrontent dans les rues.

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:29