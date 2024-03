Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand un tueur en série passe à la télé 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8630 Karma: 22506 Quand un tueur en série passe à la télé :



"Le Grêlé" : le tueur en série François Vérove a participé à une émission culte avec Nagui en 2019

Contribution le : Aujourd'hui 11:53:47

SnikePlassken Re: Quand un tueur en série passe à la télé 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2872 Karma: 2474





“Le « Grêlé » possède un profil criminel atypique qui intrigue longtemps la police judiciaire. D'abord tueur et violeur d'enfants, avec le meurtre de Cécile Bloch en 1986, il tue ensuite deux adultes dans le 4e arrondissement de Paris en 1987 (Affaire Politi-Müller), puis disparaît pendant plusieurs années. La police établit plus tard son implication dans un enlèvement et viol d'enfant survenu en 1994 à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, avant de perdre définitivement sa trace. À plusieurs reprises au cours de son parcours criminel, il présente une carte de police à ses victimes afin de tromper leur vigilance.” Source Wikipédia



Afficher le spoil Un bon gros fils de pute… Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 12:15:42