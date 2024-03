Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une invasion d'abeilles perturbe un match de tennis 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1948 Karma: 2527 Jeudi 14 mars, des abeilles ont envahi un des courts du tournoi de tennis d'Indian Wells aux États-Unis, contraignant les joueurs, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, en plein match, à se mettre à l'abri pendant près de deux heures.





Contribution le : Aujourd'hui 08:55:07