Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Accident étrange 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2037 Karma: 7791



Contribution le : Aujourd'hui 11:46:46

alfosynchro Re: Accident étrange 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13549 Karma: 6419 Sauf erreur, il me semble que la version longue est déjà passée sur Koreus. A moins que je ne l'ai vue sur YT ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:52

Fabiolo Re: Accident étrange 1 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1971 Karma: 1154

@alfosynchro a écrit:

Sauf erreur, il me semble que la version longue est déjà passée sur Koreus. A moins que je ne l'ai vue sur YT ?





Effectivement c'est ici:



DJP Citation :Effectivement c'est ici:

Contribution le : Aujourd'hui 12:43:12