Robot harceleur 2 #1

En v la û quoi va se faire cancelled vite fait.



A male AI robot touches a female reporter's butt during a live broadcast

Contribution le : Aujourd'hui 16:41:36

Re: Robot harceleur 0 #2

J'ai dû repasser la vidéo une fois de plus au ralenti pour être sûr d'avoir bien vu.

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:08