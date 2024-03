Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Forer un trou carré. 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6080 Karma: 9201 Je m'étais déjà posé la question. puis, etant con comme un balais j ai laissé tombé.

Mais c est possible!!



Сверло для сверления квадратных отверстий

Contribution le : Aujourd'hui 16:42:20