J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8669 Karma: 22575



Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil il s'agit d'un gris du gabon, aussi appelé perroquet jaco et non un pigeon, les pigeons sont bien trop cons



Faire le con en voiture et se retourner :

Vous navigateur est trop vieux

me demande si elle est pas déjà passée... Pigeon intelligent :Faire le con en voiture et se retourner :me demande si elle est pas déjà passée...

Contribution le : Aujourd'hui 19:59:52