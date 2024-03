Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Si les tortues ninja revenaient maintenant qu'ils sont vieux

Middle-Aged Mutant Ninja Turtles :



Middle-Aged Mutant Ninja Turtles Directed by Judd Apatow? (Trailer)



Le gag du titre ne fonctionne pas en français car c'est juste les tortues ninja alors qu'en anglais c'est les tortues ninja adolescentes...

Contribution le : Aujourd'hui 21:05:57