PORTRAIT #28: Julie Greta, la folle cougar du marais parisien ?

Voici mon 28ème portrait en ligne, mon plus long, pour les courageux ou ceux qui ont du temps à perdre



Julie Greta est une véritable artiste parisienne, ayant de multiples casquettes: réalisatrice, écrivaine, actrice, rappeuse et... cougar aussi !

Que du bonheur, Julie se livre comme jamais, elle est sincère, brute, réelle.





PORTRAIT #28: Julie Greta, la folle cougar du marais parisien ? (



