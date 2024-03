Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Pour ou contre Aya Nakamura qui chante aux JOs? 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7582 Karma: 4811 /!\ Si tu fais parti de la team 1er degré , passe ton chemin . /!\





POUR OU CONTRE AYA NAKAMURA QUI CHANTE AUX JO ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:07

alfosynchro Re: POUR OU CONTRE AYA NAKAMURA QUI CHANTE AUX JO ? 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13564 Karma: 6425



Bon, à part ça, le détournement est bien fait. Moi, je suis contre les J.O. et les titres complets en majuscules.Bon, à part ça, le détournement est bien fait.

Contribution le : Aujourd'hui 21:04:26