Bricci Même pas peur !





Aujourd'hui 11:04:16

lsdYoYo

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1858 Karma: 1468 Même pas peur... On parle de sauter d'aussi haut ou bien de sauter dans une piscine avec une eau de cette couleur ?

Ou les deux ?

Aujourd'hui 11:31:22

SnikePlassken

lsdYoYo

Je ne sais pas ce qu'il y a de plus dangereux. Le saut ou boire la tasse?

Je ne sais pas ce qu’il y a de plus dangereux. Le saut ou boire la tasse? Edit: grillé par @Je ne sais pas ce qu’il y a de plus dangereux. Le saut ou boire la tasse?

Aujourd'hui 11:34:20