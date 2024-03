Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Re: [TCG] KRPG II : Prélude 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 6084 Karma: 9215 Elles servent a ça ces cartes!!!

Contribution le : Aujourd'hui 19:34:49 _________________

"S il vous plai...un ou deux karma pour mangé.."