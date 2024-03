Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Sketch: LGBT+ expliqué 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4960 Karma: 2587

LGBT+ expliqué à Jérémy Ferrari par Pablo Mira - Les duos impossibles 8ème édition



(YouTube m'a proposé cette vidéo, je l'ai trouvé globalement marrante, apparemment elle n'est pas passée ici à sa sortie il y a 2 ans donc je le fais.)

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:44