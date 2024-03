Options du sujet Imprimer le sujet

Une camionnette a pris feu sur le périphérique parisien. Le conducteur a réussi à garer le véhicule sur le bord de la route et à sortir. Cependant, le frein à main a fini par lâcher et la camionnette est repartie en arrière.

