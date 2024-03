Options du sujet Imprimer le sujet

Je viens d'arriver Inscrit: 24/03 20:10:07 Post(s): 1 Vous voyez ce synthétiseur en text to speech avec une voix tellement robotisé que ça en devient ridicule. Celui utilisé par des vidéastes comme Psyko Sauce ou Branlito...

J'aimerais bien le retrouver pour m'en servir aussi mais impossible de le retrouver sur internet, vous pouvez m'aider ?

Contribution le : 24/03 20:17:07