MonoBabs Arche d'église en carton







Inspiré de la Cathédrale de Lincoln en Angleterre. Après une semaine de travail, une arche que j'ai fait pour le décor d'un spectacle!Inspiré de la Cathédrale de Lincoln en Angleterre.



Le_Relou

@MonoBabs beau boulot

sympa l'idée de mettre la vidéo en sens inverse



SnikePlassken

MonoBabs génial!

Edit: si tu as un making off, ça pourrait passer en article génial!Edit: si tu as un making off, ça pourrait passer en article

