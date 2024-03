Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un pont percuté par un bateau s'effondre à Baltimore 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 47766 Karma: 25749





Le Francis Scott Key Bridge de Baltimore, dans l'État du Maryland, s'est effondré après qu'un cargo a percuté l'un des piliers du pont.

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:41