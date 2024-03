Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Effet domino pendant la course du cyclisme 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1979 Karma: 2594







https://twitter.com/Eurosport_FR/status/1771940132091842852 Roue Tourangelles: une chute spectaculaire impliquant une bonne partie du peloton a causé une demi-douzaine d'abandons. La course a repris après 17 minutes d'interruption.

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:27