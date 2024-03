Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Bigflo & Oli - Ça va beaucoup trop vite (Clip IA) 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7711 Karma: 4846

Bigflo & Oli - Ça va beaucoup trop vite (Clip IA)



la vidéo a été entièrement réalisée par intelligence artificielle.

Contribution le : Aujourd'hui 14:48:34

Wiliwilliam Re: Bigflo & Oli - Ça va beaucoup trop vite (Clip IA) 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37132 Karma: 17376



Quant au clip, c'est amusant. Je suis curieux de savoir comment c'est généré (et en combien de temps).



Par rapport à la musique: J'imagine que c'est un titre que tu ne fais pas en fin de concert, parce qu'il faut tenir le rythme C'est un effet sur la voix où leurs voix sont un poil trop compressées?Quant au clip, c'est amusant. Je suis curieux de savoir comment c'est généré (et en combien de temps).Par rapport à la musique: J'imagine que c'est un titre que tu ne fais pas en fin de concert, parce qu'il faut tenir le rythme

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:27