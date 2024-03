Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Semaine de l'éléphant #1





Contribution le : Aujourd'hui 21:10:19

CrazyCow Re: Semaine de l'éléphant #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18926 Karma: 29648 D'un côté t'as Babar qui fait croire que tous les éléphants sont gentils, et de l'autre t'as Jaws qui fait croire que tous les requins sont méchants

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:48

Le_Relou Re: Semaine de l'éléphant #3

@Bricci elle en est morte.

en tout cas elle a participé à nous apprendre une leçon : ne jamais emmerder un éléphant.

Contribution le : Aujourd'hui 21:43:11