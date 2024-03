Furiosa: mad max stories.

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5807 Karma: 2078

Merde alors... J'attendais énormément ce film cette année (Anya Taylor-Joy en Furiosa je trouve l'idée géniale) et je savais que la bande-annonce était sortie, mais je n'avais pas encore osé la regarder.



Je trouve le côté visuel très dérangeant notamment en terme d'effets spéciaux, ça souffre de la comparaison avec Fury Road de manière significative non ? Il y a une baisse impressionnante en terme de réalisme, tout fait faux, c'est affreux je trouve. J'espère que c'est une première version et que le film au cinéma n'aura pas cette tête-là !

Contribution le : Aujourd'hui 23:18:41