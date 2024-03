Les sites Web les plus visités depuis 1993

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4971 Karma: 2596





Ça me fait de la peine de voir

- Yahoo et les autres moteurs et portails qui se partageaient le marché descendre,

- gros-Gogole-le-monopole bien ancré au sommet,

- Facebook-de-m#rde et son voleur d'idée de patron, avec son Instagram bien sûr

- des réseaux de cas sociaux passer devant Wikipédia,

- les gens qui sont trop des moutons incultes utiliser tous les mêmes sites, chacun ayant été condamné plusieurs fois pour violations des droits à la vie privée, alors qu'il existe mieux.





Petite anecdote: IMDb qu'on voit au début est le site le plus ancien, il existait même avant l'apparition du Web sur les newsgroups où il y avait un sujet par Film. Le premier navigateur n'est même apparu qu'un an après sa création.

