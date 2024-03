Options du sujet Imprimer le sujet

martin154 Histoire à poursuivre L'ABEILLE ET SA COPINE.

Jenny est une fille qui aime voyager avec

une abeille qui a été opérée pour ne pas

piquer des gens...



Le voilier traversa des montagnes de

neige ou habitais l'homme des neige qui

lui avais sauvée une fillette d'un avion qui

était tomber dans les rocheuses...



La fillette se trouva dans une grotte et l'homme

des neiges lui apporta des biscuits trouver dans

les débris de l'avion tomber dans les rocheuses.



Il lui apporta de l'eau gazeuse pour boire dans sa

grotte mais l'homme des neiges était amoureux de

